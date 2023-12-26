Бернардески хочет вернуться в «Ювентус» из «Торонто»

Дата публикации: 26-12-2023

Федерико Бернардески хочет покинуть МЛС и вернуться в «Ювентус». Информацией поделился известный журналист Николо Скира.



Ради этого 29-летний вингер «Торонто» даже согласен на снижение зарплаты. Сообщается, что он сохранил хорошие отношения со многими футболистами «старой синьоры», а главное, с ее главным тренером Массимилиано Аллегри.



Бернардески является воспитанником «Фиорентины». В туринском клубе он провел пять сезонов (2017-2022). За это время Федерико успел сыграть 183 матча, забить 12 голов и отдать 24 результативных паса. Вингер трижды выигрывал Серию А, по два раза – Кубок и Суперкубок Италии.



В составе сборной Италии Федерико провел 39 поединков, забил шесть голов, стал чемпионом Европы в 2021 году.



В «Торонто» итальянец перешел летом 2022 года свободным агентом. В сезоне 2023 года он во всех турнирах вышел на поле 33 раза, отличился 5 забитыми мячами и 2 ассистами.



В завершившемся розыгрыше MLS «красные» заняли последнее, 15-е место в Восточной конференции.