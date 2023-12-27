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«Милан» досрочно вернет Габбию из аренды в «Вильярреале»

Дата публикации: 27-12-2023

«Милан» собирается вернуть Маттео Габбию до завершения его арендного соглашения с «Вильярреалом».

Согласно информации, размещенной в соцсети «Х» журналистом Маттео Моретто, «россонери» не намерены ждать окончания сезона. Испанцы согласны отпустить Габбию досрочно. В ближайшее время стороны должны оформить расторжение арендного соглашения.

В «Вильярреал» защитник перебрался минувшим летом. За «жёлтую субмарину» он провел 13 встреч, не отметившись в них результативными действиями.

С «Миланом» Габбия связан трудовыми отношениями до лета 2026 года. Рыночный ценник на центрбека составляет 4 млн евро («Transfermarkt»).

Ранее СМИ писали, что «Милан» после череды травм защитников начал искать усиление в оборонительную линию.

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