«Милан» досрочно вернет Габбию из аренды в «Вильярреале»

Дата публикации: 27-12-2023

«Милан» собирается вернуть Маттео Габбию до завершения его арендного соглашения с «Вильярреалом».



Согласно информации, размещенной в соцсети «Х» журналистом Маттео Моретто, «россонери» не намерены ждать окончания сезона. Испанцы согласны отпустить Габбию досрочно. В ближайшее время стороны должны оформить расторжение арендного соглашения.



В «Вильярреал» защитник перебрался минувшим летом. За «жёлтую субмарину» он провел 13 встреч, не отметившись в них результативными действиями.



С «Миланом» Габбия связан трудовыми отношениями до лета 2026 года. Рыночный ценник на центрбека составляет 4 млн евро («Transfermarkt»).



Ранее СМИ писали, что «Милан» после череды травм защитников начал искать усиление в оборонительную линию.