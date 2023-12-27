Слуцкого назначили главным тренером «Шанхай Шэньхуа»

Дата публикации: 27-12-2023

«Шанхай Шэньхуа» обзавелся новым главным тренером.



Накануне в пресс-службе клуба объявили о завершении сотрудничества с Ву Цзиньгуем. Контракт со специалистом истек, а по новому соглашению стороны не договорились.



Вакантный пост занял в «Шанхай Шэньхуа» занял Леонид Слуцкий. В новой команде российский коуч будет работать в связке с Олегом Яровинским и Василием Березуцким, которые войдут в его штаб.



Слуцкий оставался безработным с ноября прошлого года. Последней командой Леонида Викторовича был «Рубин». Под его руководством казанцы вылетели из РПЛ в сезоне 2021/2022.