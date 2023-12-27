«Ювентус» в ближайшие дни продлит контракт с Бремером

Дата публикации: 27-12-2023

«Ювентус» договорился о продлении контракта с основным центральным защитником Глейсоном Бремером.



Как сообщает Фабрицио Романо, 26-летний бразилец поставил свою подпись под новым долгосрочным соглашением, о чем в ближайшее время и будет объявлено официально.



По информации источника, это будет новый пятилетний контракт с повышением зарплаты. На данный момент Бремер получает в Турине 9,2 миллиона евро в год.



Напомним, что «зебры» приобрели Бремера у «Торино» летом 2022 года, заплатив за него 41 000 000 евро. С того момента он сыграл за итальянский топ-клуб в 60 матчах во всех турнирах, отметившись шестью голами и одной результативной передачей.



Рыночная стоимость игрока оценивается в 50 млн евро (согласно сведениям «Transfermarkt»).