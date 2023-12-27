Агент Саравии подтвердил переход футболиста в «Ростов»

Дата публикации: 27-12-2023

Йоуко Гориссен, работающий с Родриго Саравией, сообщил о переходе футболиста в ростовскую команду.



«Подтверждаю, что Саравия перейдет в «Ростов». Насколько будет рассчитан его контракт? Не могу раскрыть данную информацию», - публикует заявление агента «Матч ТВ».



По информации, размещенной ранее, «Ростов» оценил Саравию в сумму порядка 1,8 млн евро.



Свою карьеру уругвайский опорник начинал на родине в клубе «Пеньяроль», который продолжает владеть его контрактом. Минувшим летом Саравию арендовала «Химнасия Ла Плата». За досрочное прекращение аренды «Пеньяролю» придется выплатить компенсацию в размере немногим более 200 000 евро.



В текущем сезоне на счету Саравии 38 игр (1 забитый мяч, 1 ассист). Transfermarkt.de оценивает футболиста в 1,3 млн евро.