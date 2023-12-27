Джеррард поделился планами «Аль-Иттифака» на трансферное окно

Дата публикации: 27-12-2023

Стивен Джеррард, являющийся наставником «Аль-Иттифака», рассказал о ближайших трансферных планах клуба.



«В ближайшее ТО и летом нам необходимо продемонстрировать, что у нас серьезные намерения, что мы планируем быть конкурентоспособными в верхней части лиги, а не на том месте, на котором располагаемся сейчас», - публикует заявление Джеррарда в соцсети «Х» (бывший «Твиттер») Фабрицио Романо.



Ранее ряд источников сообщали о возможном подписании «Аль-Иттифаком» Марсьяля из «МЮ» и Фирмино, выступающего за «Аль-Ахли».



По итогам 18 туров подопечные Стиви Джи располагаются на 9-м месте в чемпионате Саудовской Аравии. Отставание от лидера, коим является «Аль-Хиляль», составляет 26 очков.