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Варан решил продолжить карьеру в Саудовской Аравии

Дата публикации: 27-12-2023

Карьера Рафаэля Варана может продолжиться в Саудовской Аравии. Информацию разместил ресурс «L'Equipe».

Француза не устраивает количество игрового времени, выделяемого ему в «Ман Юнайтед». В связи с этим он намерен сменить команду и перебраться в Саудовскую Аравию.

Варан стал игроком «красных дьяволов» в августе 2021 года, перейдя из «Реала». Его трансфер обошелся англичанам в 40 млн евро.

В сезоне 2023/2024 на счету 30-летнего защитника 14 встреч в футболке «МЮ» (1 забитый мяч).

Срок действия трудового договора Варана с «манкунианцами» ограничен летом 2025 года. Ориентировочный ценник на него составляет 25 млн евро («Transfermarkt»).

Ранее СМИ писали, что «Реал» больше не рассматривает вариант с возвращением Варана.

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