«Тоттенхэм» нацелился на форварда «Борнмута»

Дата публикации: 27-12-2023

«Тоттенхэм Хотспур» заинтересован в Доминике Соланке, права на которого принадлежат «Борнмуту».



«Sun Sport» информирует, что в январе «шпоры» рассчитывают подписать игрока в атакующую линию. Выбор лондонцев пал на Соланке, поскольку заполучить Эвана Фергюсона, которого в клубе рассматривали в качестве основной цели, «Тоттенхэму» не удастся.



Нападающий обучался футболу в академии «Челси». Состав «вишен» Доминик пополнил в январе 2019 года. Текущее соглашение 26-летнего игрока с клубом действует до середины 2027 года.



В сезоне 2023/2024 в активе Соланке 12 забитых мячей и 1 результативная передача в 20 встречах за «Борнмут».



Рыночная стоимость англичанина равняется 25 000 000 евро (по оценке «Transfermarkt»).