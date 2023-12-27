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СМИ: «Челси» и «Реал» могут провести обмен Лунина на Санчеса

Дата публикации: 27-12-2023

«Реал» и «Челси» могут провести громкий обмен вратарями. Об этом пишет «Diariogol».

«Бланкос» заинтересованы в кипере «синих» Роберте Санчесе и рассчитывают оформить трансфер уже зимой. В обратном порядке может проследовать украинец Андрей Лунин, который получит статус «первого» номера в Лондоне.

Ранее клубы изучали вариант обмена Лунина на Кепу Аррисабалагу. Отметим, что испанец сейчас выступает в Мадриде на правах годичной аренды.

Лунин в текущем сезоне провел девять матчей, пропустив шесть голов. В четырех играх украинец оставлял ворота «сухими». У Санчеса – 19 игр (3 - на «ноль») и 26 пропущенных голов.

«Реал» идет первым в турнирной таблице Ла Лиги. В 1/8 финала ЛЧ команда Карло Анчелотти сыграет с «Лейпцигом».

«Челси» в АПЛ занимает 11-ю позицию. Напомним, что подопечные Маурисио Почеттино вышли в полуфинал Кубка английской лиги, в серии 11-метровых пройдя «Ньюкасл».

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