СМИ: «Челси» и «Реал» могут провести обмен Лунина на Санчеса

Дата публикации: 27-12-2023

«Реал» и «Челси» могут провести громкий обмен вратарями. Об этом пишет «Diariogol».



«Бланкос» заинтересованы в кипере «синих» Роберте Санчесе и рассчитывают оформить трансфер уже зимой. В обратном порядке может проследовать украинец Андрей Лунин, который получит статус «первого» номера в Лондоне.



Ранее клубы изучали вариант обмена Лунина на Кепу Аррисабалагу. Отметим, что испанец сейчас выступает в Мадриде на правах годичной аренды.



Лунин в текущем сезоне провел девять матчей, пропустив шесть голов. В четырех играх украинец оставлял ворота «сухими». У Санчеса – 19 игр (3 - на «ноль») и 26 пропущенных голов.



«Реал» идет первым в турнирной таблице Ла Лиги. В 1/8 финала ЛЧ команда Карло Анчелотти сыграет с «Лейпцигом».



«Челси» в АПЛ занимает 11-ю позицию. Напомним, что подопечные Маурисио Почеттино вышли в полуфинал Кубка английской лиги, в серии 11-метровых пройдя «Ньюкасл».