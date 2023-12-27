«Атлетико» отклонил предложение «Ювентуса» по де Полю

Дата публикации: 27-12-2023

«Атлетико» не захотел продавать центрального полузащитника Родриго Де Поля.



Аргентинским исполнителем в последние недели активно интересовался туринский «Ювентус». Однако «Матрасники» не намерены отказываться от игроков полузащиты в середине сезона. К тому же, Де Поль вернулся в основной состав, а его выступлениями доволен коуч «Атлетико» Диего Симеоне.



Родриго выступает за клуб из Мадрида с лета 2021 года. Его контракт рассчитан до конца июня 2026 года. В текущей кампании 29-летний футболист отдал два ассиста в 19 поединках за «индейцев» во всех турнирах.



Портал «Трансфермаркт» оценивает хавбека в 30 миллионов евро.



«Атлетико» в Ла Лиге занимает третье место. «Ювентус» идет на второй позиции в турнирной таблице Серии А.



Источник – «Mundo Deportivo».