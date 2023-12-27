«Фиорентина» проявляет интерес к главному бородачу Бундеслиги

Дата публикации: 27-12-2023

Великолепной игрой на старте этого сезона Ян-Никлас Бесте заинтересовал «Фиорентину», финалиста последнего розыгрыша Лиги конференций. Согласно данным «Gazzetta dello Sport», немецкий левый вингер являет собой профиль идеального игрока, которого разыскивают «фиолетовые».



Сообщается, что наставник итальянского клуба Винченцо Итальяно потребовал от руководства усиления на двух позициях – крайнего атакующего полузащитника и центрфорварда. С начала сезона Бесте забил 5 мячей и оформил 8 голевых передач в 13 матчах Бундеслиги. Он считается экспертом по стандартным положениям, и его рыночная стоимость составляет около 10 млн евро.



Ян-Никлас должен будет прийти на место Йосипа Брекало, который так и не смог проявить себя во Флоренции. Скорее всего, хорват уйдёт в загребское «Динамо».