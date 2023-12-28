Футбольные истории от 1xBet: Ласло Кубала

Дата публикации: 28-12-2023

Букмекер 1xbet вспоминает одного из величайших игроков в истории ФК Барселона.

Возле стадиона Камп Ноу, на котором полным ходом идет реконструкция, можно увидеть небольшую металлическую статую. Это памятник Ладислао Кубале - человеку, из-за которого Барселона в начале 1950-х и решилась на строительство новой арены. Почему, спросите вы? Просто арена Лес Кортс, где до того играли «Блаугранас», уже не вмещала всех желающих увидеть магию великого форварда.

Кубала против Ди Стефано

В эпоху, когда Класико оформилось в ключевое футбольное противостояние Испании и Европы, возник и главный вопрос, на который фанаты не могут дать однозначный ответ по сей день: у какой из команд самый крутой лидер? В этих дебатах за последние 70 лет упоминались Линекер и Бутрагеньо, Роналдиньо и Рауль, Месси и Роналду, но все началось с соперничества Кубалы и главного форварда Мадрида Альфредо ди Стефано.

Нападающий сих пор входит в число лучших бомбардиров в истории Барселоны, занимая там 4-е место со 194 голами во всех турнирах. Выше только легенда Барсы 1920-х и любимый футболист Сальвадора Дали Хосеп Самитьер, уругваец Луис Суарес и парящий где-то в заоблачных высотах Лео Месси. В 1999-м году, в специальном опросе к столетию клуба, фанаты назвали лучшим игроком в истории команды именно Кубалу.

Большой побег

Кубала был уникальным футболистом по многим причинам. Кто еще из легенд успел сыграть сразу за 3 разных сборных? Болельщики со стажем вспомнят Деяна Станковича, игравшего за Югославию, затем за Сербию и Черногорию, а после просто за Сербию. Но история Кубалы еще более необычна.

В Каталонию Кубала попал в 1950-м, когда ему было всего 23 года. К тому моменту Ласло (Ладислао он стал позже, в Испании) уже считался одним из лучших игроков Европы. Уроженец Будапешта в 18 лет дебютировал за местный Ференцварош, но через год у него умер отец и мать приняла решение вернуться на родину, в Братиславу. Там Кубала стал игроком Слована и дебютировал в сборной Чехословакии, чтобы спустя год вернуться в Венгрию.

Одни утверждают, что его заманили обещаниями сказочной жизни, другие - что его родственникам угрожали. Так или иначе, но в 1948 году Кубала вернулся на родину отца, успел сыграть за сборную Венгрии, а уже в январе 1949-го сбежал на Запад. Строптивому форварду, который любил отстаивать свое мнение, в стране побеждающего социализма было душновато, а тут ему еще пригрозили службой в армии. Ласло решил не не менять бутсы на сапоги и как классный форвард сыграл на опережение.

Универсальная звезда Барселоны

После года скитаний по Европе Кубала осел в Барселоне. Влиятельная команда смогла договориться с ФИФА, которая грозила футболисту бессрочной дисквалификацией. Самого игрока Барса покорила приглашением на тренерскую работу в клуб тестя футболиста Фердинанда Даучика. Ласло все же пришлось отсидеть год без футбола, но с 1951-го уже с испанским паспортом и новым именем Ладислао он стал незаменимым элементом каталонского гранда.

В своем первом полном сезоне 1951/52 Кубала забил 26 голов в 19 играх. Футболист имел уникальное голевое чутье и прекрасно читал игру, что позволило ему стать настоящим футбольным универсалом. В Барсе он начинал центрфорвардом, позже стал плеймейкером, а иногда действовал и на флангах атаки. На любой из этих позиций он много забивал и отдавал партнерам голевые передачи на любой вкус.

За свою карьеру в Барселоне Кубала завоевал 4 титула Ла Лиги, добавив к ним 5 побед в Копа дель Рей и две в Кубке ярмарок - предшественнике Кубка УЕФА. Для полной коллекции Ладислао не хватило разве что победы в Кубке чемпионов - и в 1961-м Барселона была максимально близка к ней. В финале команда вела в счете против Бенфики, в которой только загоралась звезда великого Эйсебио, но проиграла 2:3. Кстати, в той игре за Барсу забили два других великих каталонских венгра - Кочиш и Цибор.

Новая встреча с Ди Стефано и тренерская карьера

После поражения от Бенфики Кубала решил уйти из клуба. Ради старого друга-соперника ди Стефано, который доигрывал в Эспаньоле после Мадрида, Кубала даже возобновил карьеру и стал играющим тренером. Спустя год он вернулся тренировать Барсу, а после возглавил Цюрих и успел съездить в Канаду. Однако дольше всего Ладислао работал в национальной команде Испании. Его 11 лет во главе «Фурии Роха» до сих пор являются рекордными. Хотя больших успехов со сборной он не добился, его любили испанские фанаты и уважали футболисты.В 2002 году Ласло скончался и был похоронен на кладбище Les Corts. На месте той самой арены, которую Барселона навсегда покинула благодаря футбольному гению Кубалы.

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