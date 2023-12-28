Тостао: 1xBet вспоминает великого форварда, победившего страх

Дата публикации: 28-12-2023

Мы часто называем спортивными подвигами явления, которые таковыми не являются — ведь журналисты и фанаты склонны к преувеличениям и броским фразам. Тостао совершил спортивный подвиг в его истинном значении. Он смог вернуться в футбол после страшной травмы и победил свой страх. Сегодня 1xBet расскажет историю человека, который завершил карьеру в 26 лет, но вошел в историю бразильского и мирового футбола, как один из величайших спортсменов.

Блестящий старт карьеры и роковая травма

В систему Celestes Эдуардо Гонсалвес де Андраде попал в 16-летнем возрасте. До этого он успел год поиграть за Атлетико Минейро и был включен в юниорскую сборную штата Минас-Жерайс. В начале 1963 года молодежь провела контрольный матч с основным составом Seleção, неожиданно победила, а оба гола забил Тостао. После перехода в именитый Крузейро форвард оправдал все выданные авансы и за девять лет в клубе наколотил 249 голов в 378 играх. Тостао пять раз выиграл чемпионат штата и столько же раз становился его лучшим бомбардиром, К этому достижению он прибавил Кубок Бразилии 1966 года и два Кубка Рио Бранку.

К рядовому матчу Кубка Бразилии против Коринтианса в 1968 году форвард Крузейро Тостао подходил в статусе лидера клуба и его лучшего бомбардира. В одном из игровых эпизодов защитник Дитао, выбивая мяч, попал в левый глаз соперника. Результатом этого несчастного случая стало отслоение сетчатки. Тостао практически ослеп на один глаз, но после срочной операции в США форвард вернулся на поле и через два года стал суперзвездой чемпионата мира.

«Я люблю его, как партнера. Он умеет создавать игру»

В отборочном турнире к Чемпионату мира-1970 ему удалось забить 10 мячей в шести играх. Казалось, что самое страшное позади, но спустя год после злополучного матча Тостао стало гораздо хуже. После повторной операции футболист стал больше беречь себя на тренировках и практически полностью отказался от игры головой. На матчи он нередко выходил с повязкой, что не мешало ему регулярно укладывать в ворота соперников дубли и хет-трики. На Чемпионат мира «Одноглазый форвард», как его иногда называли, отыграл все шесть матчей без замен и главный тренер Марио Загалло полностью доверял своему игроку. Связка Тостао-Пеле наводила ужас на соперников бразильцев. В четвертьфинале с Перу Эдуардо забил один из самых красивых мячей всего турнира. После остроумного розыгрыша штрафного с Ривелино он сместился в штрафную и под острым углом с бильярдной точностью уложил мяч в ближний угол. После финального матча на «Ацтеке», в котором Seleção разбила Италию 4;1, вся Бразилия чествовала не только Пеле, который стал первым и до сих пор единственным трехкратным чемпионом мира, но и Тостао. Сам Король лаконично, но очень лестно отзывался о напарнике: «Я люблю его, как партнера. Он умеет создавать игру». Тостао про свою манеру игры говорил, что в противоположность форвардам, которые привязаны к позиции, он любит передвигаться вдоль всей линии нападения, а в штрафную площадь заходит только для того, чтобы забивать голы.

Победа над страхом

В детстве Эдуардо был щуплым мальчишкой невысокого роста, в которого не верили даже его первые тренеры. Сверстники прозвали его «Маленькой монеткой» и прозвище Тостао прилипло к игроку на всю жизнь. Свою карьеру он завершил из-за проблем со зрением в 1973 году, хотя многие его коллеги в 26 лет только начинают выходить на игровой пик. Со своим страхом слепоты, который возник после повторной операции, он справился оригинальным образом - как истинный форвард, он пошел в атаку. Оставив спорт, Тостао поступил в медицинский институт и получил специальность… окулиста.

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