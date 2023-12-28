«Ньюкасл» форсирует переход Филлипса

Дата публикации: 28-12-2023

«Ньюкасл» решительно настроен завершить сделку по аренде Калвина Филлипса в максимально короткие сроки. Информацию разместило издание «The Telegraph».



Такая поспешность обусловлена повышенным спросом на полузащитника со стороны других команд. На Филлипса также претендуют «Эвертон», «Кристал Пэлас» и «Ювентус». Руководство «сорок» рассчитывает договориться по трансферу в ближайшее время.



В «Ман Сити» Филлипс перебрался летом 2023 года. «Горожанам» его трансфер обошелся в 49 млн евро. С момента перехода опорник провел за клуб лишь 9 неполных игр (1 забитый мяч).



Соглашение Филлипса с командой Пепа Гвардиолы рассчитано до июня 2028 года. Рыночный ценник на хавбека составляет 28 млн евро («Transfermarkt»).