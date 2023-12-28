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«РБ Лейпциг» объявил о трансфере Элмаса

Дата публикации: 28-12-2023

Элиф Элмас, ранее выступавший за «Наполи», стал игроком «Лейпцига», пишет пресс-служба «быков».

Согласно информации, размещенной порталом «Transfermarkt», переход атакующего хавбека обошелся немецкой команде в 23 млн евро. «РБ Лейпциг» заключил с Элмасом соглашение сроком на 4,5 года. В новом клубе футболист выбрал себе 6-й номер.

За «Наполи» македонец выступал с 2019 года. Неаполитанцы выкупили его контракт у «Фенербахче» за 16,2 млн евро.

В сезоне 2023/2024 на счету 24-летнего полузащитника 16 встреч в футболке «Наполи» (2 забитых мяча). Рыночная стоимость Элифа – 24 000 000 евро (Transfermarkt.de).

За сборную Македонии Элмас провел 56 матчей (12 забитых мячей).

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