«Тоттенхэм» готов отпустить Хейбьерга в «Ювентус»

Дата публикации: 28-12-2023

«Football Italia» информирует, что «Ювентус» нацелился на Пьер-Эмиля Хейбьерга, принадлежащего «Тоттенхэму». Лондонцы согласны отпустить опорника в аренду с опцией выкупа.



Интерес к Хейбьергу также проявляет «Наполи». В клубе рассматривают его в качестве замены Петра Зелиньски, который может покинуть команду в январе.



Датчанин защищает цвета «Тоттенхэма» с августа 2020 года. Его трудовые отношения со «шпорами» рассчитаны до середины 2025 года.



В текущем сезоне Хейбьерг не так часто появляется на поле. В активе полузащитника 18 встреч (698 минут игрового времени), в которых ему не удалось отметиться результативными действиями.



Ориентировочный ценник на 28-летнего датчанина составляет 28 млн евро (источник – «Transfermarkt»).