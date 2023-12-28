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«Тоттенхэм» готов отпустить Хейбьерга в «Ювентус»

Дата публикации: 28-12-2023

«Football Italia» информирует, что «Ювентус» нацелился на Пьер-Эмиля Хейбьерга, принадлежащего «Тоттенхэму». Лондонцы согласны отпустить опорника в аренду с опцией выкупа.

Интерес к Хейбьергу также проявляет «Наполи». В клубе рассматривают его в качестве замены Петра Зелиньски, который может покинуть команду в январе.

Датчанин защищает цвета «Тоттенхэма» с августа 2020 года. Его трудовые отношения со «шпорами» рассчитаны до середины 2025 года.

В текущем сезоне Хейбьерг не так часто появляется на поле. В активе полузащитника 18 встреч (698 минут игрового времени), в которых ему не удалось отметиться результативными действиями.

Ориентировочный ценник на 28-летнего датчанина составляет 28 млн евро (источник – «Transfermarkt»).

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