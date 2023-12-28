Стали известны трансферные цели «Реала» в январе

Дата публикации: 28-12-2023

Ресурс «90min» рассказал о трансферных планах «Реала» на январь.



Источник утверждает, что мадридцы намерены приобрести левого защитника и футболиста в центр обороны. Также клубу нужен игрок в линию атаки.



Среди приоритетных целей «сливочных» значится Килиан Мбаппе, соглашение которого с «ПСЖ» истекает ближайшим летом. Также «Реалом» рассматривается кандидатура Сантьяго Хименеса, принадлежащего «Фейеноорду».



На левом фланге обороны мадридцы хотят видеть Альфонсо Дэвиса. За футболистом «Баварии» в клубе наблюдают с конца сезона 2022/2023.



На позицию центрального защитника «Реал» рассматривает Дейли Блинда из «Жироны» и Рафаэля Варана, выступающего за «Ман Юнайтед».