«Ливерпуль» может подписать левого защитника сборной США

Дата публикации: 28-12-2023

Карьера Энтони Робинсона может продолжиться в «Ливерпуле».



Сообщается, что «мерсисайдцы» ищут игрока на левый фланг обороны, который должен будет заменить Константиноса Цимикаса и Эндрю Робертсона. В клубе уверены, что Робинсон сможет усилить данную позицию.



«Ливерпуль» уже начал переговоры с «Фулхэмом», владеющим контрактом американца. Стороны могут закрыть сделку в январе.



«Дачники» подписали Робинсона летом 2020 года, выкупив права на него у «Уигана» за 2,1 млн евро. В этом сезоне в активе защитника 21 игра в составе «Фулхэма» (4 голевые передачи).



Соглашение американца с «дачниками» действует до лета 2028 года. Transfermarkt.de оценивает 26-летнего исполнителя в 20 млн евро.



Источник – «90min».