«Интер» может приобрести Марсьяля в январе

Дата публикации: 28-12-2023

В январе «Интер» может пополниться Антони Марсьялем.



По данным ресурса «La Gazzetta dello Sport», миланцы хотят видеть форварда «Манчестер Юнайтед» в своем составе. При этом «манкунианцы» не хотят отпускать 28-летнего француза в статусе свободного агента. Продажа футболиста может состояться в январе.



На «Олд Траффорд» Марсьяль перебрался в 2015 году из «Монако». За его переход англичане заплатили 60 000 000 евро.



Вторую половину сезона 2022/2023 француз провел в аренде «Севилье», после чего вернулся в Манчестер.



Соглашение Марсьяля с «красными дьяволами» истекает летом 2024 года. В текущем сезоне в активе Анотни 2 забитых мяча и 2 ассиста в 19 встречах за «МЮ».



Ценник на нападающего составляет 15 млн евро (Transfermarkt.de).