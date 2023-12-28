04:15 ()
Свернуть список

«Интер» может приобрести Марсьяля в январе

Дата публикации: 28-12-2023

В январе «Интер» может пополниться Антони Марсьялем.

По данным ресурса «La Gazzetta dello Sport», миланцы хотят видеть форварда «Манчестер Юнайтед» в своем составе. При этом «манкунианцы» не хотят отпускать 28-летнего француза в статусе свободного агента. Продажа футболиста может состояться в январе.

На «Олд Траффорд» Марсьяль перебрался в 2015 году из «Монако». За его переход англичане заплатили 60 000 000 евро.

Вторую половину сезона 2022/2023 француз провел в аренде «Севилье», после чего вернулся в Манчестер.

Соглашение Марсьяля с «красными дьяволами» истекает летом 2024 года. В текущем сезоне в активе Анотни 2 забитых мяча и 2 ассиста в 19 встречах за «МЮ».

Ценник на нападающего составляет 15 млн евро (Transfermarkt.de).

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close