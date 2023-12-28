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«Реал» предложит Анчелотти новый контракт

Дата публикации: 28-12-2023

«Реал» намерен в январе пролонгировать соглашение с главным тренером команды Карло Анчелотти до 2025 года.

Руководство «бланкос» хочет оформить сделку во второй половине января, после матчей Суперкубка Испании. Цель «Реала» – в спокойном режиме готовиться к летней трансферной компании вместе с тренером.

Сам Анчелотти доволен нынешним положением в клубе, отношением руководства и болельщиков к его работе. Сообщается, что итальянец готов продлить договор даже без увеличения нынешней зарплаты. 64-летний специалист откажет сборной Бразилии, с которой его ранее связывали.

«Реал» с 45 очками возглавляет турнирную таблицу Примеры, опережая «Жирону» по дополнительным показателям. Следующий матч «королевский клуб» проведет 3 января с «Мальоркой».

Источник – As.com.

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