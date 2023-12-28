«Арсенал» хочет усилить защиту звездой «Баварии»

Дата публикации: 28-12-2023

Микель Артета намерен усилить защиту «канониров», ведь из-за травм Томиясу и Тимбера в команде стало меньше опций для ротации, информирует «The Athletic».



«Арсенал» рассматривает подписание Маттейса де Лигта из «Баварии», однако переход не может состояться в январе из-за финансового «fair-play». Лондонцы еще будут обязаны выкупить Давида Райю у «Брентфорда» за 27 млн евро. Пока неизвестно, во сколько обойдется Де Лигт «Арсеналу», но, если подписать его не получится, в качестве запасного варианта английский клуб обратится к кандидатуре Нико Шлоттербека из дортмундской «Боруссии».



Добавим, что де Лигт в текущем сезоне провел 11 матчей за «Баварию», в которых отметился 1 голом. Шлоттербек сыграл за «шмелей» 24 поединка во всех соревнованиях, записав в свой актив гол и ассист.