Экс-вратарь «Реала» и «Милана» завершил карьеру

Дата публикации: 28-12-2023

Бывший вратарь «Реала», «Милана» и ряда других клубов завершил выступления в почтенном футбольном возрасте. Речь о Диего Лопесе, который принял решение повесить перчатки на гвоздь в 42 года. Об это сообщает «Madrid Xtra».



Испанец последние полгода находился без клуба после ухода из «Райо Вальекано» в июле 2023 года. Лопес наиболее известен благодаря выступлениям за «Реал»в эпоху Жозе Моуринью, вытеснив легендарного Касильяса с места в воротах.



Диего Лопес является воспитанником «сливочных», в системе мадридской команды он находился с 2000-го по 2007 годы, и с января 2013-го по август 2014-го. Голкипер успел поиграть за «Вильяреал», «Севилью», «Милан», «Эспаньол» и «Райо Вальекано». Лопес одерживал победу в Лиге чемпионов, Кубке и чемпионате Испании с «Реалом» и выигрывал Сегунду вместе с «Эспаньолом».