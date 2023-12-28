«Наполи» заинтересовался защитником «Шахтера»

Дата публикации: 28-12-2023

Чемпион Италии «Наполи», который в нынешнем сезоне испытывает серьезные проблемы в обороне, зимой намерен усилить защитную линию.



Как сообщает «Calcio Now», неаполитанцы обратили внимание на украинского защитника «Шахтера» Николая Матвиенко. В итальянском клубе полагают, что футболист «горняков» будет очень полезен их команде, а для трансфера хватит 30 миллионов евро.



Данная сумма не кажется «Наполи» заоблачной. Уже в январе баланс «адзурри» пополнится на 25 000 000 евро за счет трансфера Элифа Элмаса, который продолжит карьеру в «РБ Лейпциг».



Напомним, 27-летний Матвиенко в текущем сезоне провел 16 матчей за «Шахтер», в которых забил 4 гола. Его контракт с украинским клубом рассчитан до 31 декабря 2027 года.