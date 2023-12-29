В «Атлетико» сомневаются в целесообразности продления контракта с Гризманном

Дата публикации: 29-12-2023

«AS» утверждает, что в «Атлетико» не уверены в целесообразности пролонгации сотрудничества с Антуаном Гризманном.



«Матрасников» устраивает качество игры, которое показывает француз в этом сезоне. Однако по окончании действия текущего соглашения ему будет уже 35 лет. В «Атлетико» сомневаются, что Гризманну удастся сохранить высокий уровень игры в таком возрасте.



Ранее Энрике Сересо, являющийся президентом мадридцев сообщил, что в 2024 году в клубе планируют обсудить с 32-летним французом условия нового контракта. В текущем сезоне на счету Гризманна 24 встречи за «Атлетико» (16 забитых мячей, 2 голевые передачи).



Трансферный ценник на футболиста составляет 25 млн евро (Transfermarkt.de).