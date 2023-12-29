«Севилья» намерена арендовать полузащитника «Интера»

Дата публикации: 29-12-2023

Согласно информации, размещенной в соцсети «Х» (бывший «Твиттер») Маттео Моретто, «Севилья» может арендовать Люсьена Агуме, принадлежащего «Интеру». Испанцы уже связались с миланской команды по данному вопросу. В «Интере» готовы отдать Агуме в аренду.



Заниматься футболом француз начинал в академии «Сошо», но еще в юном возрасте перебрался в стан «нерадзурри». В «Интере» показать себя Агуме не удалось, клуб несколько раз отдавал его в аренду. В минувшем сезоне опорник выступал за «Труа».



Трудовые отношения Агуме с командой Симоне Индзаги рассчитаны до лета 2025 года. В этом сезоне Люсьен сыграл за итальянский клуб всего в 1 встрече, появившись на поле на последние 4 минуты матча (без результативных действий).



Transfermarkt.de оценивает Агуме в 6 000 000 евро.