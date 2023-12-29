«Челси» готов продать Галлахера по «разумной» цене

Дата публикации: 29-12-2023

«Челси» готов рассмотреть вариант с продажей Конора Галлахера в январе. Такую информацию разместил в соцсети «Х» Бен Джейкобс.



Инсайдер отметил, что наибольший интерес к хавбеку проявляет «Тоттенхэм Хотспур». «Аристократы» согласны отпустить его в стан принципиального соперника, если получат от «шпор» достойное предложение. «Синие» хотят выручить за Галлахера порядка 50-55 млн евро.



Полузащитник воспитывался в структуре «Челси». В сезоне 2023/2024 в его активе 22 игры с 4 результативными пасами.



Соглашение 23-летнего футболиста с лондонцами истекает в 2025 году. Рыночный ценник на Галлахера составляет € 42 млн евро (согласно данным с портала Transfermarkt.de).