02:24 ()
Свернуть список

Мбаппе не продлит контракт с «ПСЖ» ради перехода в «Реал»

Дата публикации: 29-12-2023

«El Chiringuito» информирует, что в планы Килиана Мбаппе не входит пролонгация трудовых отношений с «Пари Сен-Жермен».

Форвард по-прежнему надеется стать игроком «Реала», потому намерен уйти из парижской команды свободным агентом по окончании текущего сезона. Соглашение со «сливочными» Мбаппе может подписать уже в январе.

В «ПСЖ» нападающий перебрался в 2017 году. За его переход парижане отдали «Монако» 180 млн евро.

В нынешнем сезоне Мбаппе появлялся на поле в 22 матчах, отметившись в них 21 забитым мячом и 2 результативными передачами. Вместе с «красно-синими» он 6 раз выигрывал Лигу 1.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close