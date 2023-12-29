Мбаппе не продлит контракт с «ПСЖ» ради перехода в «Реал»

Дата публикации: 29-12-2023

«El Chiringuito» информирует, что в планы Килиана Мбаппе не входит пролонгация трудовых отношений с «Пари Сен-Жермен».



Форвард по-прежнему надеется стать игроком «Реала», потому намерен уйти из парижской команды свободным агентом по окончании текущего сезона. Соглашение со «сливочными» Мбаппе может подписать уже в январе.



В «ПСЖ» нападающий перебрался в 2017 году. За его переход парижане отдали «Монако» 180 млн евро.



В нынешнем сезоне Мбаппе появлялся на поле в 22 матчах, отметившись в них 21 забитым мячом и 2 результативными передачами. Вместе с «красно-синими» он 6 раз выигрывал Лигу 1.