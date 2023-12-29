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Клубы РПЛ интересуются форвардом Адрианом Мартинесом, он хочет получать 900 тысяч евро в год

Дата публикации: 29-12-2023

Карьера Адриана Мартинеса может продолжиться в одном из российских клубов, пишет «Metaratings». Центрорвардом «Институто» интересуются несколько команд. Об их названиях не сообщается.

Мартинес готов принять предложение о переходе при условии, что его годовая зарплата составит 900 000 евро.

Нападающий обучался футболу в аргентинском клубе «КАДУ». В «Институто» он перебрался в январе этого года. В сезоне-23/24 в активе 31-летнего аргентинца 41 встреча (18 забитых мячей, 4 результативных паса).

Соглашение с Мартинесом действует до конца 2024 года, потому в январе его можно будет подписать бесплатно. Портал «Трансфермаркт» оценивает игрока в 1,7 млн евро.

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