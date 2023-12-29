02:24 ()
Свернуть список

Бомбардир «Штутгарта» Гирасси хочет выступать в АПЛ

Дата публикации: 29-12-2023

Серу Гирасси, защищающий цвета «Штутгарта», намерен сменить команду. Информацией поделился ресурс «Get German Football News».

Форвард не собирается тянуть с данным вопросом и рассчитывает уйти из немецкой команды уже в январе. Футболист, пользующийся большим спросом в Европе, хотел бы перейти в клуб, представляющий АПЛ.

Важным моментом для Гирасси станет количество игровой практики, которую ему готовы предоставить в новом команде. Бомбардир и его агенты ранее отклонили ряд предложений от клубов, не давших ему гарантий относительно места в старте.

В сезоне 2023/2024 Гирасси забил 18 мячей и сделал 2 ассиста в 15 играх за «швабов». Его соглашение с немецким клубом рассчитано до середины 2026 года.

Transfermarkt.de оценивает нападающего в 40 000 000 евро.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close