Бомбардир «Штутгарта» Гирасси хочет выступать в АПЛ

Дата публикации: 29-12-2023

Серу Гирасси, защищающий цвета «Штутгарта», намерен сменить команду. Информацией поделился ресурс «Get German Football News».



Форвард не собирается тянуть с данным вопросом и рассчитывает уйти из немецкой команды уже в январе. Футболист, пользующийся большим спросом в Европе, хотел бы перейти в клуб, представляющий АПЛ.



Важным моментом для Гирасси станет количество игровой практики, которую ему готовы предоставить в новом команде. Бомбардир и его агенты ранее отклонили ряд предложений от клубов, не давших ему гарантий относительно места в старте.



В сезоне 2023/2024 Гирасси забил 18 мячей и сделал 2 ассиста в 15 играх за «швабов». Его соглашение с немецким клубом рассчитано до середины 2026 года.



Transfermarkt.de оценивает нападающего в 40 000 000 евро.