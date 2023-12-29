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Лунин узнает решение относительно первого номера «Реала» в ближайшие дни

Дата публикации: 29-12-2023

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти в ближайшие дни проведет встречу с голкиперами Андреем Луниным и Кепой Аррисабалагой. Наставник сообщит, кто из двух вратарей будет первым номером команды до конца нынешнего сезона.

Ранее сообщалось, что Анчелотти принял решение распределить игровое время поровну между Луниным и Кепой. Это решение будет распространяться на матчи Ла Лиги.

Кепа недавно восстановился после травмы, из-за которой пропустил ряд игр в чемпионате Испании и Лиге чемпионов. На его счету 15 матчей во всех турнирах (12 пропущенных голов, семь матчей «на ноль»). Испанец играл в последнем матче «сливочных» с «Алавесом» (1:0).

Лунин же в текущем сезоне провел девять поединков, пропустив шесть голов. В четырех играх украинец оставлял ворота «сухими».

Основной страж ворот «Реала» Тибо Куртуа в текущем сезоне еще не играл из-за травмы крестов. Его возвращение на поле ожидается после Евро-2024.

Источник – «Madrid Xtra».

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