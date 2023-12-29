Фонсека готов покинуть «Лилль» в конце сезона

Дата публикации: 29-12-2023

Главный тренер «Лилля» Паулу Фонсека покинет занимаемый пост летом следующего года. Об этом утверждает журналист Мохамед Тубаш-Тера.



Специалист возглавлял команду с лета 2022 года.



По информации источника, португалец уже принял такое решение, однако на официальном уровне руководство клуба будет скрывать его до последнего, заявляя, что вопрос возможной пролонгации сотрудничества между сторонами будет решаться в конце сезона.



По неофициальным данным, 50-летнего специалиста не устраивает трансферная кампания «догов».



Отметим, сейчас «красно-синие» занимают пятое место в турнирной таблице чемпионата Франции. В прошлом сезоне подопечные Фонсеки финишировали на 5-й позиции в Лиги 1.