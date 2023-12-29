«Рома» отказалась от трансфера Бонуччи

Дата публикации: 29-12-2023

«Рома» отказалась от варианта подписания защитника Леонардо Бонуччи.



Руководство «волков» не хочет вкладываться в переход возрастного игрока, который вскоре может завершить карьеру. «Рома» сосредоточится на поиске других футболистов в линию обороны. Об этом пишет «Corriere dello Sport».



36-летний Бонуччи оказался в лагере «Унион» в сентябре, подписав контракт до конца сезона. Центрдеф провел десять матчей за клуб во всех турнирах, отметившись одним ассистом.



Ранее сообщалось, что помимо Леонардо, римляне рассматривали Артура Теата из «Ренна» и Пабло Мари из «Монцы». Также в списке «джаллоросси» – защитник «Риу Аве» Тьягу Пинту и Умар Соле из «Ред Булл Зальцбург».



«Рома» занимает шестое место в Серии А, набрав 28 очков. В следующем матче команда Жозе Моуринью на выезде встретится с «Ювентусом» 30 декабря.