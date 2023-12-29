Нури Шахин и Свен Бендер вошли в тренерский штаб Терзича в «Боруссии»

Дата публикации: 29-12-2023

«Боруссия» (Дортмунд) официально объявила об изменениях в тренерском штабе. С 1 января 2024 года ассистентами главного тренера Эдина Терзича станут недавние футболисты «шмелей» – Нури Шахин и Свен Бендер.



При этом клуб покидает 63-летний Армин Ройтершан, работавший помощником Терзича в течение всего 2023 года.



35-летний Шахин – воспитанник «Боруссии», выступал за нее с 2005 по 2011, а затем с 2013 по 2018 годы. Сыграл в сумме 274 матча, забил 26 голов, отдал 49 ассистов. Карьеру завершил в «Антальяспоре» по ходу сезона 2021/22 и тогда же стал главным тренером и главой футбольного департамента турецкого клуба.



34-летний Бендер за клуб из Дортмунда выступал с 2009 по 2017 годы – 228 поединков, четыре гола, 12 передач. Завершил карьеру в 2021-м вместе с братом-близнецом Ларсом в леверкузенском «Байере». В течение последних месяцев работал в тренерском штабе сборной Германии U-17.



И Нури, и Свен в составе «чёрно-жёлтых» становились чемпионами Германии в 2011 году.



«Боруссия» в Бундеслиге идет на пятом месте после 16 туров, отставая от зоны ЛЧ на шесть очков. Зато команда Терзича сумела выиграть «группу смерти» в нынешней Лиге чемпионов и вышла на ПСВ в 1/8 финала.