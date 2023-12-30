16:54 ()
Свернуть список

Экс-защитник «МЮ» Бейи расторг контракт с «Бешикташем» спустя несколько месяцев

Дата публикации: 30-12-2023

«Бешикташ» досрочно расторг соглашение с Эриком Бейи. Информация появилась на сайте стамбульской команды.

«Договор с Эриком Бейи был досрочно расторгнут по обоюдному согласию. Успехов Эрику в дальнейшей карьере», - говорится в заявлении пресс-службы «Бешикташа».

В турецкий клуб ивуариец перебрался минувшей осенью свободным агентом. До этого Эрик был игроком «МЮ». О причинах досрочного расторжения контракта не сообщается. Однако ранее Бейи и еще 4 игроков отстранили от основного состава.

В текущем сезоне на счету защитника 8 игр в футболке «Бешикташа» (без результативных действий).

Рыночная стоимость 29-летнего ивуарийца равняется 3,4 млн евро («Transfermarkt»).

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close