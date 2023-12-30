Экс-защитник «МЮ» Бейи расторг контракт с «Бешикташем» спустя несколько месяцев

Дата публикации: 30-12-2023

«Бешикташ» досрочно расторг соглашение с Эриком Бейи. Информация появилась на сайте стамбульской команды.



«Договор с Эриком Бейи был досрочно расторгнут по обоюдному согласию. Успехов Эрику в дальнейшей карьере», - говорится в заявлении пресс-службы «Бешикташа».



В турецкий клуб ивуариец перебрался минувшей осенью свободным агентом. До этого Эрик был игроком «МЮ». О причинах досрочного расторжения контракта не сообщается. Однако ранее Бейи и еще 4 игроков отстранили от основного состава.



В текущем сезоне на счету защитника 8 игр в футболке «Бешикташа» (без результативных действий).



Рыночная стоимость 29-летнего ивуарийца равняется 3,4 млн евро («Transfermarkt»).