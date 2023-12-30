ЦСКА примет решение по трансферу защитника Грама на выходных. Игрок хочет перейти в клуб

Дата публикации: 30-12-2023

ЦСКА определится с трансфером Алаа Грама до конца недели. Об этом, ссылаясь на источник, владеющий информацией, рассказал «Чемпионат».



«Определенность в отношении Грама появится на выходных. Условия не поменялись: перспективы развития Лукина и восстановления Дивеева, а также стоимость игрока. Сам защитник хотел бы стать игроком ЦСКА, хотя к нему также есть интерес со стороны «Зенита» и некоторых европейских клубов. Алаа уверен, что московская команда будет лучшим вариантом с точки зрения адаптации и будущего прогресса», - рассказал источник «Чемпионата».



Контракт Грама со «Сфаксьеном» истекает следующим летом. Рыночная стоимость тунисца равняется 800 тыс евро (данные с портала Transfermarkt.de).