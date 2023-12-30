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Президент «Атлетико» рассказал о судьбе Феликса в случае его возвращения в клуб

Дата публикации: 30-12-2023

Энрике Сересо, являющийся президентом «Атлетико», рассказал о будущем Жоау Феликса. Если в «Барселоне» не захотят выкупать его, то «матрасники» рассмотрят вариант с трансфером игрока в другие клубы.

«Все предельно ясно. Феликс принадлежит «Атлетико» и арендован «Барселоной». Если каталонцы не выкупят его, то по окончании аренды он вернется. Тогда, вероятно, найдутся клубы, интересующиеся им», - публикует заявление Сересо источник «Mundo Deportivo».

Ранее сообщалось, что руководство «Барселоны» не устраивает игра Феликса, хотя до этого клуб сделал заявление о намерении оформить его полноценный переход.

В сезоне 2023/2024 португалец забил 6 мячей и сделал 3 ассиста в 20 встречах за «сине-гранатовых».

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