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«Наполи» следит за Судаковым

Дата публикации: 30-12-2023

«Наполи» интересуется Георгием Судаковым, принадлежащим «Шахтеру». Согласно информации, размещенной в соцсети «X» Беном Джейкобсом, полузащитник вошел в шорт-лист неаполитанцев.

Скауты итальянской команды были на 3 матчах этого сезона, в которых участвовал Судаков. О том, в какие сроки «Наполи» собирается оформить сделку, не сообщается.

Среди претендентов на Судакова также значится «Ювентус». Туринцы намерены начать переговоры с «Шахтером» по трансферу хавбека в ближайшее время.

В текущем сезоне в активе 21-летнего украинца 18 встреч (3 гола, 1 результативная передача).

Трудовые отношения Судакова с «горняками» действуют до середины 2028 года. Ориентировочный ценник на футболиста составляет 18 млн евро (согласно «Transfermarkt»).

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