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«Ростов» подпишет контракт с Роналдо

Дата публикации: 30-12-2023

Хулио Сезар Гранха, представляющий интересы Роналдо, дал комментарии на тему возможного перехода вингера в «Ростов».

Ранее СМИ писали, что футболист «Левски» в скором времени станет игроком команды Валерия Карпина. Сумма трансфера составит 2 млн евро.

«Роналдо перейдет в «Ростов»? Это действительно так. Контракт будет рассчитан на 4,5 года», - сообщил Анастасии Драгомир, представляющей ресурс «Sport24», агент вингера.

В «Левски» Роналдо перебрался в 2022 году. Соглашение с бразильцем, имеющим болгарское гражданство, рассчитано до июня 2025 года. В нынешнем сезоне на счету 23-летнего футболиста 25 игр за «Левски» (7 голов, 1 результативный пас).

Рыночная стоимость Роналдо – 1,4 млн евро.

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