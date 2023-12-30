«Ростов» подпишет контракт с Роналдо

Дата публикации: 30-12-2023

Хулио Сезар Гранха, представляющий интересы Роналдо, дал комментарии на тему возможного перехода вингера в «Ростов».



Ранее СМИ писали, что футболист «Левски» в скором времени станет игроком команды Валерия Карпина. Сумма трансфера составит 2 млн евро.



«Роналдо перейдет в «Ростов»? Это действительно так. Контракт будет рассчитан на 4,5 года», - сообщил Анастасии Драгомир, представляющей ресурс «Sport24», агент вингера.



В «Левски» Роналдо перебрался в 2022 году. Соглашение с бразильцем, имеющим болгарское гражданство, рассчитано до июня 2025 года. В нынешнем сезоне на счету 23-летнего футболиста 25 игр за «Левски» (7 голов, 1 результативный пас).



Рыночная стоимость Роналдо – 1,4 млн евро.