СМИ: Довбик заинтересовал «Челси»

Дата публикации: 30-12-2023

«Челси» заинтересовался 26-летним украинским нападающим «Жироны» Артемом Довбиком, сообщает британский таблоид «The Sun».



Главный тренер «синих» Маурисио Почеттино подыскивает «крепкого» забивного форварда и ему очень нравится профайл украинца – как по антропометрии, так и по игровым данным.



По данным источника, Почеттино уже несколько раз отсылал скаутов на матчи испанского клуба, чтобы получить полную и объемную информацию по футболисту.



Также трансферу может поспособствовать и агент украинца, который, как сообщается, работал и над трансфером Михаила Мудрика.



Ожидается, что «Челси» предложит «Жироне» за Артема до 45 миллионов евро.



Отметим, что нападающий перешел в «Жирону» летом нынешнего года. В сезоне-23/24 Довбик провел за «бело-красных» 20 матчей, в которых забил 12 голов и отдал 6 результативных пасов.