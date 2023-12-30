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Роналду – лучший бомбардир мира в 2023 году

Дата публикации: 30-12-2023

Криштиану Роналду удалось стать лидером по числу голов в этом году. На счету форварда «Аль-Насра» 53 забитых мяча в 58 играх за португальскую сборную и клуб. При этом сезон для него пока не завершен, ему предстоит сыграть еще в одной встрече.

Вторым стал Килиан Мбаппе. Французу, выступающему за «ПСЖ», удалось отличиться 52 раза в 53 играх. На третьей строчке разместился Гарри Кейн из «Баварии», в активе которого 52 гола в 57 встречах. Следом расположился Эрлинг Холанд, принадлежащий «Ман Сити». Норвежец забил 50 мячей в 60 матчах.

Преследователи 38-летнего португальца в уходящем году больше не выйдут на поле, потому обогнать его не удастся.

В январе 2023-го Роналду стал игроком «Аль-Насра», заключив с клубом контракт до лета 2025 года.

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