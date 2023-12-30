Льорис официально стал игроком ФК «Лос-Анджелес»

Дата публикации: 30-12-2023

ФК «Лос-Анджелес» официально объявил о переходе опытного вратаря Уго Льориса.



Уже экс-кипер «Тоттенхэма» заключил годичный контракт. При этом в соглашении прописана опция пролонгации договора по схеме «1+1».



Французский футболист в составе «шпор» за 11 с половиной лет сыграл 444 поединка во всех турнирах. В 151 из них он оставлял ворота «на замке». Также за его плечами 145 матчей в воротах национальной сборной (2008–2022), последним из которых стал финал ЧМ в Катаре.



На днях Уго исполнилось 37 лет. В нынешнем сезоне он ни разу не попал в заявку «Тоттенхэма». В начале лета Льорис заявил о своем желании покинуть лондонский клуб и «попробовать что-то другое». После этого к нему обращались «Лацио», «Фиорентина» и «Аль-Хиляль», однако Уго отклонил эти варианты.