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«Интер» подписал новые контракты с двумя защитниками

Дата публикации: 30-12-2023

Миланский «Интер» официально объявил о продлении сотрудничества с двумя защитниками. Федерико Димарко и Маттео Дармиан поставили подпись под новыми соглашениями, которые будут действовать до 2027-го и 2025-го соответственно.

26-летний Димарко – воспитанник клуба, его трансферная стоимость по данным Transfermarkt.de составляет 50 млн евро.

34-летний Дармиан присоединился к команде Симоне Индзаги в 2020-м году на правах аренды из «Пармы», а спустя год был подписан на полноценной основе за 3,3 млн евро.

В текущем сезоне оба игрока являются лидерами «нерадзурри». Димарко забил 3 гола и отдал 5 ассиста в 21 матче, а у Дармиана – одна результативная передача в 25 играх.

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