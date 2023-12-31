«Тоттенхэм» начал предметные переговоры с «Челси» по трансферу Галлахера

Дата публикации: 31-12-2023

«Тоттенхэм» вступил в переговоры с «Челси» по вопросу трансфера Конора Галлахера. Информация появилась в аккаунте Джанлуки Ди Марцио в социальной сети «Х» (бывший «Твиттер»).



Инсайдер уточнил, что клубы обсуждают продажу 23-летнего полузащитника за сумму в 40 млн евро. Ранее сообщалось, что «пенсионеры» надеются заработать на трансфере Галлахера 50-55 млн евро.



Футболист воспитывался в академии «Челси». За первую команду он впервые сыграл летом прошлого года. В текущем сезоне на счету Конора 23 встречи за «синих» (4 результативные передачи). Его соглашение с лондонской командой истекает в 2025 году.