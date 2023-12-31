«Ливерпуль» отозвал Карвалью из аренды

Дата публикации: 31-12-2023

«Ливерпуль» согласовал с «РБ Лейпциг» досрочный разрыв соглашения по аренде полузащитника Фабиу Карвалью. Сообщается, что португалец уже вернулся в расположение «красных».



Еще в первой половине декабря английский клуб начал с немецкими коллегами переговоры о сворачивании аренды, которая изначально была рассчитана до лета 2024 года.



Представители «Ливерпуля» не довольны количеством игрового времени, которое Карвалью получает в «Лейпциге». 21-летний футболист провел 15 матчей (360 минут) за «быков», не отличившись результативными действиями.



Карвалью перешел в «Ливерпуль» в 2022 году из «Фулхэма». В минувшем сезоне португалец провел за «мерсисайдцев» 21 матч во всех турнирах, отметившись тремя голами.



«Ливерпуль» встретит 2024 год лидером АПЛ. Команда Юргена Клоппа набрала поровну очков с «Астон Виллой», но опережает ее по разнице мячей и имеет игру в запасе.



«Лейпциг» ушел на зимнюю паузу в Бундеслиге на четвертой позиции, с шестиочковым отрывом от дортмундской «Боруссии».