«Атлетико» нацелился на Гринвуда

Дата публикации: 31-12-2023

Карьера Мэйсона Гринвуда, текущий сезон проводящего в «Хетафе», может продолжиться в «Атлетико». Информацией поделилось издание «Marca». «Матрасники» проявляют предметный интерес к вингеру и уже начали переговоры по его трансферу.



Правами на Гринвуда владеет «Ман Юнайтед». В аренду в «Хетафе» англичанин отправился в сентябре этого года. За испанскую команду он провел 15 встреч, отметившись в них 5 забитыми мячами и 4 ассистами.



С «манкунианцами» Гринвуд связан контрактом до июня 2025 года. Transfermarkt.de оценивает 22-летнего футболиста в 7,5 млн евро.



Ранее сообщалось об интересе к Гринвуду со стороны «Барселоны». Кроме того, на игрока претендует и «Хетафе», руководство которого готово выделить на его трансфер 50 000 000 евро.