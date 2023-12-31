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«Атлетико» нацелился на Гринвуда

Дата публикации: 31-12-2023

Карьера Мэйсона Гринвуда, текущий сезон проводящего в «Хетафе», может продолжиться в «Атлетико». Информацией поделилось издание «Marca». «Матрасники» проявляют предметный интерес к вингеру и уже начали переговоры по его трансферу.

Правами на Гринвуда владеет «Ман Юнайтед». В аренду в «Хетафе» англичанин отправился в сентябре этого года. За испанскую команду он провел 15 встреч, отметившись в них 5 забитыми мячами и 4 ассистами.

С «манкунианцами» Гринвуд связан контрактом до июня 2025 года. Transfermarkt.de оценивает 22-летнего футболиста в 7,5 млн евро.

Ранее сообщалось об интересе к Гринвуду со стороны «Барселоны». Кроме того, на игрока претендует и «Хетафе», руководство которого готово выделить на его трансфер 50 000 000 евро.

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