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«ПСЖ» включился в гонку за хавбеком из Бундеслиги

Дата публикации: 31-12-2023

К числу претендентов на Куадио Коне, выступающего за менхенгладбахскую «Боруссию», добавился «ПСЖ».

Экрем Конур утверждает, что парижане проявляют предметный интерес к 22-летнему полузащитнику. Ранее СМИ писали, что француз привлек внимание «Баварии», «Наполи», «Тоттенхэма», «Ювентуса» и «Ливерпуля».

На взрослом уровне Коне дебютировал в составе «Тулузы». «Фиолетовые» продали игрока «Боруссии» в 2021 году, получив за него € 9 млн.

В сезоне 2023/2024 Коне появлялся на поле в составе «гладбаха» в 10 поединках (2 забитых мяча). Его трудовые отношения с «Боруссией» рассчитаны до середины 2026 года. Рыночный ценник на француза составляет 35 млн евро (по версии «Transfermarkt»).

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