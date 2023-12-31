«Трабзонспор» может подписать хавбека «Арсенала»

Дата публикации: 31-12-2023

Мохамед Эльнени может сменить «Арсенал» на «Трабзонспор», пишет «61 saat».



Руководство турецкого клуба планирует начать переговоры с «пушкарями» в ближайшее время. Переход египтянина в «Трабзонспор» вполне возможен. За клуб из Лондона опорник выступает с 2016 года. Однако в текущем сезоне он редко появляется на поле. В активе Эльнени всего 4 встречи в составе «Арсенала» (72 минуты игрового времени), в которых ему не удалось отметиться результативными действиями.



Трудовые отношения 31-летнего футболиста с командой Микеля Артеты действуют до лета 2024 года. Если «Арсеналу» не удастся продать его в январе, то по завершении сезона он может покинуть «Эмирейтс» бесплатно.



Ориентировочный ценник на Эльнени составляет 4,5 млн евро (источник – «Transfermarkt»).