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«Челси» интересен защитник из Серии А

Дата публикации: 31-12-2023

Алессандро Буонджорно, контрактом которого владеет «Торино», заинтересовал «Челси».

«The Sun» пишет, что лондонцы входят в число претендентов на защитника. Конкурентами «аристократов» в споре за него являются итальянские гранды, в числе которых «Рома», «Ювентус» и «Интер».

Буонджорно обучался футболу в академии «Торино». За первую команду он впервые сыграл в 2020 году. В нынешнем сезоне в активе центрбека 17 встреч в футболке туринского клуба (2 забитых мяча, 1 голевая передача).

Срок действия трудового договора 24-летнего Буонджорно с «быками» ограничен летом 2028 года. Рыночная стоимость футболиста равняется 22 млн евро.

Летом 2023 года Буонджорно дебютировал за сборную Италии.

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