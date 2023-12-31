«Челси» интересен защитник из Серии А

Дата публикации: 31-12-2023

Алессандро Буонджорно, контрактом которого владеет «Торино», заинтересовал «Челси».



«The Sun» пишет, что лондонцы входят в число претендентов на защитника. Конкурентами «аристократов» в споре за него являются итальянские гранды, в числе которых «Рома», «Ювентус» и «Интер».



Буонджорно обучался футболу в академии «Торино». За первую команду он впервые сыграл в 2020 году. В нынешнем сезоне в активе центрбека 17 встреч в футболке туринского клуба (2 забитых мяча, 1 голевая передача).



Срок действия трудового договора 24-летнего Буонджорно с «быками» ограничен летом 2028 года. Рыночная стоимость футболиста равняется 22 млн евро.



Летом 2023 года Буонджорно дебютировал за сборную Италии.