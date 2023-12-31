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Кейлор Навас предлагал свои услуги «Реалу» после травмы Куртуа

Дата публикации: 31-12-2023

Согласно испанским СМИ, опытный голкипер Кейлор Навас летом предлагал свои услуги мадридскому «Реалу», после того как серьезную травму получил основной вратарь команды Тибо Куртуа.

Костариканский вратарь очень хотел вернуться в Мадрид, где ему комфортнее жить, и где он и его семья были гораздо более счастливы, чем в Париже. Однако, как известно, «бланкос» предпочли взять в аренду у «Челси» Кепу Аррисабалагу.

Испанец быстро занял место в основе, но вскоре сам получил повреждение, и настал звездный час украинца Андрея Лунина, который в текущем сезоне провел девять поединков, пропустив шесть голов. В четырех играх украинец оставлял ворота «сухими».

Согласно последней информации, главный тренер «галактикос» Карло Анчелотти уже провел встречу с двумя вратарями, на которой огласил свое решение: Лунин будет выходить в основе «Реала» в матчах Лиги чемпионов и Кубка Короля во второй половине сезона, а Кепа станет основным вратарем на поединки Примеры.

Возвращение в строй Куртуа ожидается лишь после Евро-2024.

Напомним, Навас выступал за мадридцев с 2014 по 2019 годы (162 матча), в частности, выиграв три подряд Кубка чемпионов (2016- 2018). В настоящий момент 37-летний голкипер – лишь третий выбор на своей позиции для Луиса Энрике в «ПСЖ», после Джанлуиджи Доннаруммы и Арнау Тенаса.

Источник – «Marca».

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