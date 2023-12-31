Кейлор Навас предлагал свои услуги «Реалу» после травмы Куртуа
Согласно испанским СМИ, опытный голкипер Кейлор Навас летом предлагал свои услуги мадридскому «Реалу», после того как серьезную травму получил основной вратарь команды Тибо Куртуа.
Костариканский вратарь очень хотел вернуться в Мадрид, где ему комфортнее жить, и где он и его семья были гораздо более счастливы, чем в Париже. Однако, как известно, «бланкос» предпочли взять в аренду у «Челси» Кепу Аррисабалагу.
Испанец быстро занял место в основе, но вскоре сам получил повреждение, и настал звездный час украинца Андрея Лунина, который в текущем сезоне провел девять поединков, пропустив шесть голов. В четырех играх украинец оставлял ворота «сухими».
Согласно последней информации, главный тренер «галактикос» Карло Анчелотти уже провел встречу с двумя вратарями, на которой огласил свое решение: Лунин будет выходить в основе «Реала» в матчах Лиги чемпионов и Кубка Короля во второй половине сезона, а Кепа станет основным вратарем на поединки Примеры.
Возвращение в строй Куртуа ожидается лишь после Евро-2024.
Напомним, Навас выступал за мадридцев с 2014 по 2019 годы (162 матча), в частности, выиграв три подряд Кубка чемпионов (2016- 2018). В настоящий момент 37-летний голкипер – лишь третий выбор на своей позиции для Луиса Энрике в «ПСЖ», после Джанлуиджи Доннаруммы и Арнау Тенаса.
Источник – «Marca».