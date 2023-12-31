Байи вернулся в «Вильярреал» спустя семь лет

Дата публикации: 31-12-2023

«Вильярреал» официально объявил о возвращении защитника Эрика Байи. Футболист заключил соглашение до конца июня 2025 года. Другие условия контракта не разглашаются.



Последним клубом 29-летнего центрдефа был «Бешикташ». За турецкий гранд Эрик провел восемь матчей – пять в Суперлиге и три – в Лиге конференций.



На протяжении своей карьеры ивуариец выступал за «Эспаньол», «Манчестер Юнайтед» и «Марсель». За сборную Кот-д’Ивуара провел 49 матчей, забил два гола.



Также отметим, что Байи в свое время (с января 2015 по июнь 2016 года) защищал цвета за «Вильярреала». В составе «жёлтой субмарины» он отыграл в 47 матчах, забив один гол и отдав один ассист.



Сейчас «Вильярреал» идет на 13-м месте в Примере. 2 января команда Марселино сразится с «Валенсией» в левантийском дерби.